Вице-губернатор Приморья Костенко покинет свой пост

https://static.news.ru/photo/70a6f5b2-6b83-11eb-9276-96000091f725_660.jpg Александр Костенко Фото: primorsky.ru

Зампредседателя правительства Приморского края Александр Костенко решил покинуть свою должность, сообщил представитель регионального правительства.

По его словам, Костенко увольняется по состоянию здоровья.

Число уточняется, — добавил он в комментарии для РИА Новости.

Вице-губернатор занимался вопросами транспорта и дорожного, сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, надзора за техническим состоянием и эксплуатацией самоходных машин и других видов техники, аттракционов.

Костенко занял свой пост в июне 2021 года. В 2015--2017 годах был председателем Совета директоров АО «Восточная верфь», а также главой комитета по экономической политике и собственности краевого Законодательного собрания на неосвобождённой основе. В 2017--2018 годах вновь был назначен первым вице-губернатором, а с 2018-го — вице-губернатором.

Награждён орденом Дружбы, медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» и благодарностью президента РФ.

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