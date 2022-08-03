Вице-губернатор отчитался о простаивающих предприятиях Петербурга Вице-губернатор Корабельников: в Петербурге простаивают 60 предприятий

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Сейчас на фоне антироссийских санкций и давления Запада в Санкт-Петербурге простаивают 60 предприятий и 9,7 тысячи сотрудников, заявил вице-губернатор города Алексей Корабельников. Вместе с этим он добавил, что за прошедшую неделю количество безработных в городе на Неве уменьшилось на 120 человек, пишет АБН.

В настоящее время в режиме производственного простоя находятся 60 предприятий и 9,7 тысячи человек. Только за последнюю неделю возобновили работу 20 предприятий, вышли из простоя 1730 сотрудников, — сообщает издание.

Он уточнил, что в режиме неполной готовности функционируют 75 компаний и около 4,5 тысячи сотрудников.

Ранее АвтоВАЗ предложил работникам завода в Ижевске вознаграждение за увольнение ввиду простоя на предприятии. Первый вариант предполагает выплату в размере 12 МРОТ, второй — платеж в объеме пяти средних зарплат. Также работодатель пообещал помочь решившим уволиться сотрудникам предприятия с трудоустройством на другие заводы в городе. В агентстве отметили, что до начала простоя на заводе производили автомобили Lada Vesta.