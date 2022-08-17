Вице-губернатору Ленобласти предъявлено обвинение в коррупции Правоохранители задержали зампредседателя правительства Ленобласти Харлашкина за взятку

Фото: Ирина Мотина/РИА Новости

Сергей Харлашкин

Правоохранители задержали зампредседателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергея Харлашкина по подозрению в коррупции, ему предъявлено обвинение, сообщил «Интерфакс». В квартире вице-губернатора, а также в офисах и домах сотрудников организаций, имеющих отношение к делу, прошли обыски.

Полицейские отвезли Харлашкина в Москву для дальнейших следственных действий. Чиновник стал фигурантом дела о взятке при дорожном строительстве.

По данным Басманного суда, Харлашкину предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает агентство. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте. При этом подробности произошедшего не раскрываются.

Ранее Московский городской суд приговорил депутата Госдумы Вадима Белоусова к 10 годам колонии строгого режима за получение взятки в 3,25 млрд рублей. Сообщается, что парламентарий уже лишен депутатской неприкосновенности. Также Белоусова оштрафовали на 500 млн рублей, лишили медали «За заслуги перед Отечеством» и запретили занимать определенные должности три года.