Вице-губернатор Кубани Наумов стал мэром российского города Мэром Краснодара стал вице-губернатор Кубани Евгений Наумов

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Евгений Наумов

Городская дума Краснодара избрала вице-губернатора Кубани Евгения Наумова мэром города, сообщили в пресс-службе городской администрации. Отмечается, что 9 ноября его кандидатуру во время тайного голосования поддержали депутаты.

Евгений Наумов избран главой Краснодара. Его кандидатуру во время тайного голосования поддержали депутаты 9 ноября на 47-м внеочередном заседании городской думы 7-го созыва, — говорится в сообщении.

Наумов в программной речи отметил необходимость создания социальной инфраструктуры, активного ведения работы с самостроями, с незаконным захватом зеленых зон и с автомобильными пробками в Краснодаре. Он также отметил предстоящую работу с обманутыми дольщиками, которые еще не получили свои квартиры либо законные компенсации.

Я знаю, как необходимо действовать, чтобы Краснодар продолжал идти вперед, устойчиво развивались экономика, социальная сфера, без перебоев работали предприятия, а жизнь людей становилась комфортнее. Для этого будем использовать все возможные инструменты и механизмы: участвовать в национальных проектах, федеральных и краевых программах, — сказал Наумов.

В августе мэр Краснодара Андрей Алексеенко подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. Позже стало известно, он станет председателем Совета министров администрации Харьковской области. Градоначальник имеет большой послужной список и отличается жесткостью и дисциплинированностью.