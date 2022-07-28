Вице-губернатор Краснодарского края извинилась за хамское высказывание Вице-губернатор Краснодарского края Минькова извинилась за слова «это выбор ваш — заводить детей»

Фото: minkovaanna23/t.me

Анна Минькова

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова принесла извинения родителям первоклассников за слова, которые она ранее высказала на конференции в школе № 17. Ранее политик в резкой форме ответила на жалобу участницы встречи о том, что ее ребенку не хватило места в местном учебном заведении. Минькова заявила местным жителям, что они сами виноваты в том, что их дети не смогли занять место в школе по соседству.

Допускаю, что какие-то мои фразы прозвучали резко, никого не хотела задеть или обвинить. Прошу меня извинить, если мои слова прозвучали обидно, — написала Минькова в Telegram.

27 июля Минькова нагрубила родителям первоклассников, не сумевшим устроить детей в школу рядом с домом. Речь идет о встрече чиновницы с жителями Губернского микрорайона Краснодара, которые пожаловались на невозможность попасть в школу № 102. В качестве альтернативы родителям будущих первоклассников была предложена школа № 17, однако дорога к ней лежит через промзону и стройку, где нет тротуара. Автобус детям в департаменте образования предоставлять отказались.

Родители школьников написали петицию, пытаясь обратить на ситуацию внимание властей, и добились встречи с Анной Миньковой. Но та обвинила во всем происходящем родителей, заявив одной из жалующихся на ситуацию женщине, что рождение детей было её собственным выбором. Женщина рассказала, что ее муж работает в другом регионе, а сама она воспитывает двух детей и не имеет возможности водить ребенка пешком в школу.