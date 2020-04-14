Вход в столичное кафе закрыли бетонными блоками

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Коммунальные службы Москвы ограничили доступ в кафе, которое находится недалеко от метро Таганская.

Суд штрафовал владельца за нарушение режима самоизоляции, но кафе продолжало функционировать. Коммунальщики привезли бетонные блоки и перегородили вход в заведение. За их работой следили судебные приставы.

После указа мэра Москвы Сергея Собянина заведения перешли на режим работы на вынос, однако руководство проигнорировало запрет. Каждый день в заведении собирались посетители. За месяц в местную управу поступили жалобы от жителей, но владелец не реагировал на предписания. После этого дело дошло до суда, который постановил закрыть заведение. Руководство кафе обжаловало это решение.

Мосгорсуд оставил неизменным решение суда первой инстанции о закрытии кафе, — сообщили KP.RU в пресс-службе Мосгорсуда.

Владельцы не хотели добровольно исполнять решение суда, поэтому приставы ограничили доступ в кафе. Теперь заведение не функционирует.

NEWS.ru писал, что столичные власти оштрафовали около 100 торговых точек за халатность и несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм в период пандемии.

В России зафиксировано 21102 случаев коронавирусной инфекции (+2774 за последние сутки), 1470 человек излечились, скончались 170. В Москве 13002 заболевших, 1016 выздоровели, 95 умерли.