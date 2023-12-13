Вход в цветочный магазин в Кирове украсили головой свиньи Полиция выясняет, кто повесил голову свиньи на дверь салона цветов в Кирове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции выясняют, кто повесил на дверь цветочного магазина в Кирове голову свиньи, пишет Telegram-канал «Подъем». Владелец салона рассказал каналу, что не подозревает конкурентов, но допускает такой вариант.

Всегда коллегами друг друга считаем. Из-за этого, скорее всего, нет. Но, возможно, о ком-то не знаем. Тут уместна любая ситуация. Пока что затрудняемся вообще понять, — поделился предприниматель.

Как сообщает канал, наружных камер видеонаблюдения у магазина не было, поэтому владелец и сотрудники пытаются выяснить, кто это сделал, в социальных сетях. Предположительно, злоумышленник «подложил свинью» около восьми-девяти утра, поскольку цветочный работает с девяти утра, внутри никого не было.

Владелец отметил, что благодаря новогодним украшениям на крыльце свиная голова не бросалась в глаза прохожим. Мужчина обратился в правоохранительные органы, полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее в Москве задержали 19-летнего уроженца Барнаула по имени Дмитрий, который, предположительно, возложил у памятника Ахмату Кадырову свиную голову и бекон. Молодой человек пояснил, что перформанс стал ответом на новость о планируемом строительстве новой мечети в столице.