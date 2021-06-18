Въезд в Ялту закрыли из-за потопа

https://static.news.ru/photo/17bcfe30-d01c-11eb-a061-96000091f725_660.jpg Фото: Администрация города Ялта/vk.com

Власти Ялты перекрыли въезд в город из-за подтопления, вызванного ливнями. Объявлен режим ЧС, идёт эвакуация жителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра Янину Павленко.

В настоящее время перекрыт въезд в Ялту, поскольку сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, сносит людей, слава богу, нет жертв, — цитирует её агентство.

Она отметила, что уже организованы три пункта обогрева. Туда эвакуируют жителей подтопленных районов. Им оказывают первую помощь и расселяют по гостиницам и пансионатам.

Глава администрации Ялты попросила работодателей отправить людей по домам, а самих горожан — не выходить на улицы.

Черноморский флот создаёт мобильные подразделения для оказания помощи пострадавшей от стихии Ялте. В настоящее время уточняются их состав и численность. В пресс-службе флота рассказали агентству, что в город направят автомобили повышенной проходимости и тяжёлую технику.

По данным синоптиков, в Ялте за минувшую ночь выпали две месячные нормы осадков. Из-за обильных осадков река вышла из берегов. Подтоплены жилые дома и социальные объекты. По словам специалистов, дождливая погода прогнозируется в течение суток.