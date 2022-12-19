Въезд в подмосковный Дзержинский оказался заблокирован из-за аварии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Московской области произошла авария с участием двух фур, из-за чего подмосковный Дзержинский оказался заблокирован. О тяжелой транспортной ситуации сообщает «Москва 24». На въезде в город образовалась пробка в несколько километров. Телеканал уточняет, что авария случилась еще утром.

С самого раннего утра подмосковный Дзержинский заблокирован из-за ДТП с двумя фурами. Многокилометровая пробка образовалась на въезд и выезд из города, — отмечается в сообщении.

Ранее в Волгоградской области кот стал причиной ДТП, в котором пострадали люди. Три человека доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Авария произошла в Киквидзенском районе на автодороге Самойловская — Шумилинская.

Водитель автомобиля УАЗ заметил на проезжей части кота и попытался его объехать. Однако он не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и врезалась в дерево. Помимо водителя в автомобиле находились двое пассажиров.