Гражданские лица на протяжении недели не смогут въезжать в Херсонскую область, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости. В области началась эвакуация граждан, связанная с возможными обстрелами жилых кварталов Вооруженными силами Украины (ВСУ). При этом врио губернатора отметил, что сдавать Херсон украинской стороне никто не планирует.
Гражданским лицам в течение недели закрыт въезд в Херсонскую область, — отметил Сальдо.
Ранее он сказал, что местные власти эвакуируют от 50 до 60 тысяч жителей Херсонской области. Их, по словам чиновника, переместят на левый берег Днепра и на территорию других регионов России. Сальдо заметил, что процесс перемещения граждан займет примерно шесть дней.
Врио главы региона сообщил, что к настоящему моменту примерно 40% области уже уехали.
Прежде заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов сказал, что киевские власти стянули к линии фронта в Херсонской области много наемников и военной техники. По его словам, опасений насчет сдачи Херсона нет и речь идет об оборонительных действиях.