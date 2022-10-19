Въезд в Херсонскую область для гражданских будет закрыт на неделю

Фото: МО РФ

Гражданские лица на протяжении недели не смогут въезжать в Херсонскую область, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости. В области началась эвакуация граждан, связанная с возможными обстрелами жилых кварталов Вооруженными силами Украины (ВСУ). При этом врио губернатора отметил, что сдавать Херсон украинской стороне никто не планирует.

Гражданским лицам в течение недели закрыт въезд в Херсонскую область, — отметил Сальдо.

Ранее он сказал, что местные власти эвакуируют от 50 до 60 тысяч жителей Херсонской области. Их, по словам чиновника, переместят на левый берег Днепра и на территорию других регионов России. Сальдо заметил, что процесс перемещения граждан займет примерно шесть дней.

Врио главы региона сообщил, что к настоящему моменту примерно 40% области уже уехали.

Прежде заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов сказал, что киевские власти стянули к линии фронта в Херсонской области много наемников и военной техники. По его словам, опасений насчет сдачи Херсона нет и речь идет об оборонительных действиях.