Ветеринары спасли пострадавшего в ДТП краснокнижного кота

Ветеринары спасли занесенного в Красную книгу лесного кота, который пострадал в ДТП в городе Находка, сообщает организация «Центр тигр». У животного была сломана лапа, в связи с чем врачи приняли решение о хирургическом вмешательстве.

Операцию редкому коту провели в местной ветеринарной клинике, после чего перевезли во Владивосток на реабилитацию. В настоящий момент хищник, которому один год, находится в зоологическом центре. Несмотря на его ограниченность в передвижениях из-за травмы, состояние его здоровья хорошее — у кота присутствует аппетит. Краснокнижного обитателя леса отпустят в природу, когда тот окончательно поправится.

Ранее сообщалось, что самая крупная и редкая сова в мире принесла потомство в Норском заповеднике на Дальнем Востоке. Речь идет о рыбном филине, который занесен в Международную Красную книгу и является исчезающим видом. В настоящее время насчитывается не более 400 пар пернатых, которые обитают в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области, а также на Сахалине и Курильских островах.