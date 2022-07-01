Ветеринар заметил пятиногого телёнка в Иркутской области

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Ветеринар из Бурятии Виталий Нагуслаев заметил пятиногого телёнка в городе Слюдянке Иркутской области, сообщает «МК в Бурятии». Пятая нога у животного небольшая, свисает со спины и не мешает ему. По словам врача, её можно легко удалить.

Я сам хирург, и у меня чесались руки провести операцию прямо у трассы. Хотелось помочь телёнку. Но решил не шокировать проезжающих мимо автомобилистов. А если серьезно, ногу животному лучше действительно удалить. Потомство также может родиться с отклонениями во внешности, — рассказал Нагуслаев.

Отмечается, что такие физические аномалии бывают, когда в утробе коровы сращиваются эмбрионы близнецов и один поглощает другого.

Учёные Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН до этого вывели первого генетически модифицированного телёнка. У животного заблокировали ген подверженности лейкозу.

Как отмечается, в ходе исследования специалисты предложили изменять геном коровы, подселяя в изначальную клетку аденовирус, в который помещалась система редактирования. В результате появление подавленного участка исключалось не только у редактируемого животного, но и у его потомства.