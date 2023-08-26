Ветеринар объяснил, как хабаровчанину удалось покормить медведя с рук Ветеринар Шеляков: прикормленный в Хабаровске медведь привык к людям

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Медведь, которого житель Хабаровска покормил с рук, скорее всего привык к людям, поэтому не побоялся приблизиться к машине, предположил в комментарии NEWS.ru ветеринар высшей категории Михаил Шеляков. В этом медведи схожи с белками в парке, которые не стесняются спускаться к людям и брать с их рук еду, отметил он.

Медведь — достаточно человекоориентированный зверь. Они быстро привыкают к нашему присутствию, не стесняются подходить к палаткам туристов, искать еду, бродить по свалкам, запоминать места, где люди останавливаются, чтобы их подкормить, — предположил ветеринар.

Другая причина, по которой животное может перестать бояться людей — заражение вирусом бешенства.

Дикое животное может внезапно стать дружелюбным из-за того, что оно заразилось опасным заболеванием, например бешенством. Как врач, я бы не рекомендовал кормить диких животных с руки, — говорит Шеляков.

Видеозапись, на которой мужчина, остановившись на обочине, подкармливает медвежонка, появилась в Сети 26 августа. Зверь пятился, пока человек искал в салоне еду, но в итоге не побоялся принять подарок.