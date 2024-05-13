Ветерану ВОВ в честь Дня Победы подарили просроченный сыр Власти Самары разбираются в инциденте с просроченным сыром для ветерана ВОВ

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Ветерану Великой Отечественной войны по случаю Дня Победы вручили подарочный пакет, в который положили просроченный сыр, сообщает «63.RU» со ссылкой на родственников 98-летнего Николая Кондрашова. Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Самары пообещал разобраться в ситуации. По словам внучки ветерана Светланы Глуховой, срок годности продукта истек еще 25 апреля.

Дедушка сейчас в Борском. Подарок на его адрес в Самаре соцработник принес 6 мая. Я убрала все в холодильник до праздника и достала, только когда собрались ехать поздравлять. Тогда и обнаружила, что срок годности сыра истек еще 25 апреля. Больше ничего не просрочено, — рассказала она.

Представители самарской администрации заявили, что поставщиком продуктов для ветеранов выступило ООО «ТК Вега-Самара», организация работает с 2016 года. В департаменте уже извинились перед Кондрашовым.

Ранее мэр Томска Дмитрий Махиня пообещал принять меры в отношении одного из своих заместителей, если он действительно выгнал с трибуны девушку, которая несла воду ветерану Великой Отечественной войны Федору Бондаренко. Инцидент произошел во время парада ко Дню Победы.

Позднее Махиня поговорил с Бондаренко по телефону. Он отметил, что поручил заместителю Владимиру Радулу и главе Октябрьского района Томска Сергею Лозовскому навестить ветерана, а также пообещал лично приехать к нему.