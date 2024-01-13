Ветерану ВОВ из Дагестана подарили 100 млн рублей на вековой юбилей

Фото: t.me/melikov05

Ветерану Великой Отечественной войны Ибрагим-Паше Садыкову из Дагестана подарят 100 млн рублей по случаю 100-летнего юбилея, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меликов. Он рассказал, что такой подарок фронтовику сделал сенатор Сулейман Керимов.

Ибрагим-Паша Султанович со свойственным ему чувством юмора рассказал, что нашел молодую невесту, но нужен калым. Этот вопрос полностью взял на себя Сулейман Абусаидович. Калым получился внушительным. Думаю, теперь Ибрагим-Паша Султанович сможет обеспечить жену и не одну! — написал Меликов.

Глава республики лично навестил ветерана и поздравил с вековым юбилеем. Он пожелал ему крепкого здоровья и долгих лет жизни. Керимов подчеркнул, что подвиг фронтовика и всех, кто подарил людям мирное небо, никогда не будет забыт. Именно им сегодня вдохновляются защитники Отечества, заявил руководитель Дагестана.

Меликов отметил, что у Ибрагим-Паши Султановича большая семья. По его словам, у 100-летнего ветерана семь внуков, 19 правнуков и больше 10 праправнуков.

В 2020 году в Курске подарили квартиру 101-летнему ветерану ВОВ Георгию Шумакову. Деньги на жилье фронтовику собрали жители города. Перед этим ветеран долгие годы жил в доме дочери в поселке Клюквинском, где не было санузла и горячей воды.