«Ветеран СВО» пообещал застрелить пенсионера в автобусе Е1.RU: в Екатеринбурге «ветеран СВО» учинил скандал из-за багажа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге буйный пассажир, назвавшийся ветераном СВО, устроил скандал в автобусе, сообщает портал Е1.RU. Он оскорблял пожилого человека, обещая расправиться с ним.

Как сообщатся, все началось после того, как кондуктор попросила пассажира оплатить провоз багажа — коробки с техникой. Мужчина начал возмущаться. После того как за кондуктора заступился пенсионер, агрессивный попутчик переключился на него.

Я его детей вчера на СВО защищал. А он качает права. Я тебя на СВО сам застрелил бы, — пообещал мужчина пенсионеру.

Сообщается, что за пожилого человека вступились другие пассажиры. Они попросили «ветерана СВО» не выражаться, и тот снизил тон, но продолжал нападки на пенсионера.

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Ранее 37-летний участник СВО был арестован за попытку изнасилования 71-летней женщины в госпитале. Военнослужащий из батальона «Шторм» наблюдался в хирургическом отделении 442-го военно-клинического госпиталя на Суворовском проспекте.

До этого бывший участник СВО сознался в убийстве второклассницы в станице Ольгинской Ростовской области. Тело ребенка нашли в лесополосе 17 мая. Мужчина дал признательные показания уже на следующий день.

Девочку нашли со связанными за спиной руками и пакетом на голове. Бывший боец рассказал следователям, что планировал передать ребенка другим людям.