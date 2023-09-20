«Весь стояк остался без дверей»: очевидица о последствиях взрыва в Балашихе Очевидица взрыва в Балашихе заявила о повреждении окон и дверей в соседнем доме

Фото: NEWS.ru

Взрыв бытового газа в Балашихе вызвал повреждения в соседнем доме, в нем выбило двери и окна, заявила очевидица происшествия Татьяна Журавлева в комментарии NEWS.ru. По словам женщины, двери были повреждены по всему стояку. В квартире самой Журавлевой повредило окна и порвало москитные сетки.

Весь стояк в подъезде остался без дверей и окон. Не знаю [задело ли кого], но в ближайшем моем окружении никто не пострадал, — уточнила очевидица.

Журавлева рассказала, что утром 20 сентября собиралась на работу, когда услышала громкий взрыв. В результате происшествия она не пострадала. Через 15 минут на место взрыва прибыли сотрудники экстренных служб, они оцепили территорию и приступили к спасательным работам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в результате взрыва в жилом доме на Октябрьской улице обрушились три этажа, повреждено не менее 10 квартир. Позднее стало известно, что в ходе спасательных работ погибли два сотрудника МЧС России, пытавшиеся поднять плиты на третьем этаже. Причиной их гибели стало повторное обрушение многоэтажного здания. Также стало известно о гибели трех местных жителей.