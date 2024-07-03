«Весь дом в крови»: раскрыты жуткие подробности о сжегшем жену пиромане Источник NEWS.ru: сжегший жену в Первоуральске ранее уже вредил девушкам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Первоуральска, сжегший жену, до этого уже поджигал девушек, рассказала NEWS.ru подруга погибшей. Собеседница издания уточнила, что вся деревня знала об этой истории. По словам подруги, мужчина часто избивал жену. Как рассказывал девушке сын погибшей, весь дом однажды был в крови, когда мужчина избил супругу стулом.

До поджога были ситуации, когда он избивал жену. Однажды даже избил ее стулом. Сын рассказывал, что весь дом был в крови. В отношениях с ним она начала много пить за компанию, а муж ее сидел три раза всего только потому, что его ловили три раза. Несколько лет назад он тоже сжигал женщину, — поделилась собеседница издания.

Она уточнила, что погибшая была очень доброй и открытой. По ее словам, она узнала, что девушка находится в больнице, когда приехала в деревню Кузино в конце июня. Собеседница издания добавила, что семья была против отношений погибшей с этим мужчиной.

Очень добрая и открытая девушка. В самом конце июня, в последний день месяца, я приехала в деревню Кузино, хотела с ней увидеться и узнала, что она лежит в больнице. А сегодня ее не стало. У нее в семье все были против отношений с этим мужчиной. Он же в тюрьме сидел несколько раз, — заключила подруга.

Ранее в городе Ужуре Красноярского края пожарные приехали тушить частный дом и вынесли из огня 14-летнюю девочку. Позднее выяснилось, что дом, в котором находился ребенок, поджег 45-летний отец. Пострадавшая девочка скончалась в больнице спустя два месяца.