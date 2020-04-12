Верующих в Поволжье призвали приходить в храмы в масках

https://static.news.ru/photo/a5a9dbfa-7c8a-11ea-95a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Храмы в регионах Поволжья на Пасху будут открыты. Желающие посетить службы должны обязательно использовать защитные маски и соблюдать дистанцию не менее метра.

Тем, кто чувствует недомогание, рекомендуется воздержаться от посещения церквей. Для них будут организованы трансляции богослужений онлайн и по региональному телевидению, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, верующих попросили отказаться от посещения кладбищ.

Ранее NEWS.ru писал, что в храмах столицы и Московской области пасхальные богослужения будут проходить без участия прихожан. Соответствующее решение принято на основании предписания главного государственного санитарного врача Москвы Елены Андреевой.

В России на сегодняшний день зафиксировано 13,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 1045 человек, умерли 106.

В мире насчитывается 1,75 млн инфицированных. Скончались около 107,5 тысячи человек, выздоровели более 395 тысяч.