Вертолет совершил аварийную посадку на Ставрополье «112»: вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку на Ставрополье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ми-2

Вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку на Ставрополье, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, когда воздушное судно выполняло плановый облет нефтепровода, у него возникли технические неполадки.

Как передает канал, в результате жесткой посадки вертолет завалился на бок и получил значительные повреждения. Находящиеся в воздушном судне два пилота не пострадали.

Ранее у самолета АН-26Б авиакомпании «ИрАэро» сложилась передняя стойка шасси во время посадки в аэропорту Иркутска. Борт перевозил груз «Почты России». Самолет отбуксировали, пострадавших нет. Комиссия территориального управления Росавиации классифицировала произошедшее как серьезный инцидент и начала расследование.

В аэропорту Шереметьево ранее совершил экстренную посадку самолет Airbus А321, который следовал рейсом Санкт-Петербург — Москва. По предварительным данным, у воздушного судна отказал левый двигатель. По прилете сразу же были организованы штатные процедуры по обслуживанию пассажиров.

В Южно-Сахалинске ранее аварийно сел самолет, выполнявший рейс из Москвы. На борту находились 400 пассажиров. Причиной инцидента могли стать неполадки с шасси.