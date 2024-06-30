Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку под Иркутском Летевший к лесным пожарам вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку под Иркутском

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара» совершил жесткую посадку в Бодайбинском районе Иркутской области, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. По его данным, на борту находились семь специалистов ФБУ «Авиалесоохраны» и три члена экипажа. Их направили для усиления команды пожарных в горящих лесах.

Поступила информация о жесткой посадке вертолета Ми-8 авиакомпании «Ангара» в 200 километрах от Бодайбо. На борту находились семь специалистов «Авиалесоохраны» и три члена экипажа. Все живы, — отметил Кобзев.

Губернатор уточнил, что на место аварийной посадки Ми-8 направили другое воздушное судно. Техники определят причины и обстоятельства ЧП.

Ранее самолет авиакомпании «ЮТэйр», выполнявший рейс из Москвы в Тюмень, совершил незапланированную посадку в Челябинске. Причиной экстренной остановки послужила нехватка топлива.

До этого самолет Ан-24, на борту которого находились 20 человек, повредил шасси при посадке в аэропорту Елизово Петропавловска-Камчатского. На борту были четыре члена экипажа и пассажиры. В результате происшествия никто не пострадал. Ход и результаты следствия поставлены на контроль в Камчатской транспортной прокуратуре.