Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области

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Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области, пострадал один человек, передает РИА Новости. По факту произошедшего открыто уголовное дело.

Telegram-канал «Sputnik Беларусь» опубликовал фотоснимок с места происшествия.

16 декабря стало известно о крушении вертолета Ми-8 в Улан-Удэ. По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, на борту находились три человека, все они погибли. Пожар произошел на рулежной дорожке, сама взлетно-посадочная полоса не была задета. Кроме того, глава Бурятии отметил, что вертолет только поступил с авиазавода и еще не был передан заказчику, члены экипажа перегоняли его. Как рассказал источник ТАСС в экстренных службах, причиной крушения судна мог стать пожар в двигателе.

Позднее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что инцидент с воздушным транспортным средством в Улан-Удэ могло произойти из-за технической неисправности или ошибки экипажа.

В Великобритании F-35 Lightning II потерпел крушение при взлете с авианосца Queen Elizabeth. Причиной аварии стал дождевик, который попал в воздухозаборник и перекрыл поступление воздуха в двигатель. Из-за этого самолет потерял скорость и рухнул в воду. Пилот успел катапультироваться.