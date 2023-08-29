Вертолет Ми-8 разбился в Челябинской области

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Вертолет Ми-8 разбился в Челябинской области, в нем находились три человека, сообщает Telegram-канал «112». По предварительным данным, все находившиеся на борту погибли. По данным очевидцев, авиакатастрофа произошла вблизи поселка Прудный в Сосновском районе.

В Сети появились видеокадры с вероятного места крушения вертолета. Очевидеца за кадром говорит, что видела, как вертолет падает.

«112», ссылаясь на слова очевидцев, пишет, что вертолет перед крушением болтало из стороны в сторону, после чего машина стала падать вниз.

27 июля в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района разбился вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании «Алтай авиа». Он совершал коммерческий полет по маршруту Карасук — Ак-Кем — Тюнгур. Изначально в МЧС заявили, что шестеро погибли, а остальные получили травмы. Позднее выяснилось, что в результате крушения четыре человека погибли, еще 10 получили ранения. Состояние троих пострадавших оценивалось как крайне тяжелое — они получили ожоги 90% тела.

Также сообщалось, что в Польше разбился легкомоторный самолет Cessna. Воздушное судно упало на ангар, в котором находились люди. В результате погибли пять человек. Еще столько же получили травмы. Самолет применялся для поднятия парашютистов в воздух. Катастрофа произошла, когда он заходил на посадку, а люди прятались в ангаре от плохой погоды.