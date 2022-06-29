Вертолет Ми-8 «Полярных авиалиний» разбился в Якутии

Фото: polaravia/vk.com

В Якутии разбился вертолет Ми-8 «Полярных авиалиний» при совершении аварийной посадки, передает ТАСС. Погибших нет, заявили NEWS.ru в региональном МЧС.

Вертолет Ми-8 совершал полет из поселка Усть-Майского, однако до места назначения не долетел и по технической причине попытался совершить аварийную посадку, но разрушился при столкновении с землей, — сообщили в экстренных службах.

На борту Ми-8, проводившего мониторинг лесных пожаров, находилось три члена экипажа и два техника. Информации о погибших нет, один человек доставлен в больницу с переломами. На место для помощи вылетел спасательный борт Ан-26.

Погибших нет, — подтвердили NEWS.ru в пресс-службе МЧС России По Якутии.

Ранее стало известно, что в Якутии разбился самолет Ан-30. По предварительным данным, это произошло при заходе на посадку.