Вертолет МЧС вылетел к Ключевскому вулкану, где погибли шесть туристов

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Вертолет Ми-8 МЧС РФ

Вертолет Ми-8 направился к месту гибели шести человек на Ключевском вулкане на Камчатке, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ЦОД) в Камчатском крае. Отмечается, что спасателей вызвал один из гидов.

В настоящее время борт со спасателями и медиками повторно вылетел в район происшествия. Высота, на которую он приземлится, будет рассчитываться в зависимости от погодных условий​, — говорится в сообщении.

Ранее вертолет со спасателями территориального центра медицины катастроф уже вылетал к мечту ЧП. Он планировал приземлиться на высоте 3300 метров, но из-за низкой облачности не смог.

Кроме того, ночью 4 сентября к сопке выдвинулась наземная группа из 24 человек — 15 сотрудников Камчатского спасательного центра МЧС и девять спасателей поисково-спасательного отряда краевого ведомства.

Накануне стало известно, что группа туристов, состоящая из 12 человек, совершала восхождение на сопку. 3 сентября один из гидов обратился к спасателям. Он сообщил, что пять человек погибли при падении с высоты, еще один турист пострадал и находится без сознания. Один гид сломал ногу. По последним данным, число жертв возросло до шести,

Краевая прокуратура возбудила уголовное дело. По поручению регионального прокурора Дмитрия Рычагова прокуратура проверит организацию и проведение туристического тура.

24 сентября 2021 года три альпиниста из группы в 19 человек, запросивших помощь на Эльбрусе после ухудшения погоды, погибли. Еще восемь человек были найдены живыми. Запрос о помощи поступил спасателям вечером 23 сентября. Альпинисты, зарегистрировавшиеся перед подъёмом в МЧС, в это время находились на высоте 5400 метров.