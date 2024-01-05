Вертолет Ка-27 провел патрулирование Черного моря для защиты судов от ВСУ

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Global Look Press

Отдельный смешанный авиационный полк Черноморского флота выполнил задание по патрулированию и защите гражданских судов на активных торговых маршрутах Черного моря от возможных угроз со стороны Украины, сообщили в пресс-службе Минобороны. В ходе полетов вертолета Ка-27, осуществленных с палубы патрульного корабля «Дмитрий Рогачев», была осмотрена область акватории размером до 50 квадратных километров.

Экипаж вертолета Ка-27 из состава отдельного смешанного авиационного полка Черноморского флота выполнил практические полеты с палубы патрульного корабля «Дмитрий Рогачев» в ходе выполнения задач по патрулированию акватории Черного моря и защите гражданских судов на маршрутах интенсивного торгового судоходства от угроз со стороны Украины, — заявили в ведомстве.

Экипажи морской авиации Черноморского флота, следуя заданию, произвели детальное патрулирование указанной территории. В сотрудничестве с командой «Дмитрия Рогачева» провели взлеты и посадки на палубу корабля во время его движения. Чтобы проверить слаженность работы всех систем, предназначенных для авиационных задач, корабельные группы прошли специальные тренировки.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой назвал вертолет Ми-8 основой армейской авиации. По его словам, данная винтокрылая машина зарекомендовала себя еще во время Афганской войны, а также применялась в боевых действиях на территории Кавказа и в Таджикистане.