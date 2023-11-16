Вероятная соучастница по делу «Балтики» скрылась в Европе Следователь сообщил о скрывшейся в Европе подчиненной экс-президента «Балтики»

Фото: Илья Выдревич/ТАСС

Экс-президент пивоваренной компании «Балтика» Денис Шерстенников в Выборгском районном суде

Одна из фигуранток по делу «Балтики» скрылась за границу, заявил «Интерфаксу» следователь в Выборгском районном суде Петербурга. Отмечается, что в связи с этим он потребовал арестовать бывшего президента компании Дениса Шерстенникова, подозреваемого в передаче Carlsberg прав на пивные бренды.

В пользу реальной значимости доводов следствия о наличии у Шерстенникова намерений скрыться свидетельствует и поведение вероятной соучастницы инкриминируемого ему преступления — бывшей подчиненной последнего Кузьминой, действия которой непосредственно завершили реализацию единого преступного умысла, — сказал следователь.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали двух топ-менеджеров компании «Балтика». Их обвинили в том, что они передали связанным с датской пивоваренной компанией фирмам права на аренду российских брендов пивоваренного завода на 40 лет. Это произошло еще до перехода «Балтики» под временное управление Росимущества.

До этого в Carlsberg заявили об остановке новых инвестиций в Россию и прекращении экспорта заводам «Балтика». Тогда же было объявлено о прекращении рекламной деятельности в РФ. До 2014 года Россия была крупнейшим рынком для Carlsberg. На нее приходилось более 40% операционной прибыли компании. Сейчас главным рынком является Китай.