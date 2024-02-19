Вернувшегося с СВО мужчину отправили в психбольницу вместо госпиталя V1: участника СВО из Волгограда отправили в психбольницу с травмой позвоночника

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Жителя Волгограда, отслужившего в зоне спецоперации почти год, отправили в психбольницу после возвращения домой, сообщило издание V1.ru. По его информации, мужчина получил травму позвоночника, начал заикаться, а позднее потерял дар речи на фоне тяжелого невроза, однако в необходимой операции на спину ему отказывали. По словам близких, вместо этого ему выписали направление в психиатрический диспансер.

В августе 2023 года он сильно получил бревном по позвоночнику. Деталей всех не знаю, но они же там блиндажи строят и все такое. Видимо, во время таких работ. Его эвакуировали в Севастополь. Там осмотрел нейрохирург, невролог, и потом отправили в Майкоп <...>. У него невозможные боли в спине, нагрузка противопоказана. Начали руки и ноги неметь, — рассказала мать военного.

В результате мужчина сделал МРТ за свой счет. Выяснилось, что у военного «ходят» позвонки. По словам матери бойца, в военном госпитале подписали справку, что у ее сына антелистез первой степени, когда в действительности степень третья. Она уточнила, что спустя время он начал терять сознание, но ему вновь отказали в лечении, назвали военного симулянтом. На фоне ситуации у него развился тяжелый невроз. Позднее военного пытались судить, однако в один момент отправили в психиатрическую больницу, рассказал его адвокат.

Ранее сообщалось, что в одном из баров города Лянторы в ХМАО группа людей напала на участника СВО и сломала ему руку. Очевидец заявил, что на мужчину напали гости, отмечавшие в кафе юбилей.