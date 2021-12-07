Верховный суд Татарстана отказался отменять QR-коды в республике

Верховный суд Татарстана отклонил коллективный иск местных жителей об отмене в республике обязательного предъявления QR-кодов в транспорте и при посещении общественных мест, сообщает РИА Новости. По словам истцов, постановление кабмина о цифровых пропусках является незаконным, поскольку противоречит Конституции России.

Как указал в заявлении один из истцов, председатель регионального отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатуллин, подобные ограничения могут вноситься только федеральным законом, которого на сегодняшний день нет. По словам ответчиков, введение ограничительных мероприятий в этой части было предписано региональной власти. Судья встал на их сторону и в удовлетворении иска отказал.

Присутствовавшая на заседании суда представитель Роспотребнадзора республики заявила, что введённые в Татарстане ограничения являются временными административными мерами, принятыми с учётом эпидемиологической ситуации.

Ранее сообщалось, что около 1,8 тысячи человек не смогли воспользоваться общественным транспортом Казани из-за отсутствия QR-кодов о вакцинации от коронавируса или перенесённой инфекции. Так, вечером 22 ноября в общественный транспорт Казани не пустили 817 человек. К обеду того же дня из наземного транспорта высадили 786 человек, ещё около 200 граждан не пустили в метро.

Ограничения на поездки заработали в Татарстане 22 ноября. Они не касаются только такси и межрегиональных перевозок.