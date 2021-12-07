Верховный суд Татарстана отказался отменять QR-коды в республике

Верховный суд Татарстана отклонил коллективный иск местных жителей об отмене в республике обязательного предъявления QR-кодов в транспорте и при посещении общественных мест, сообщает РИА Новости. По словам истцов, постановление кабмина о цифровых пропусках является незаконным, поскольку противоречит Конституции России.
Как
Присутствовавшая на заседании суда представитель Роспотребнадзора республики заявила, что введённые в Татарстане ограничения являются временными административными мерами, принятыми с учётом эпидемиологической ситуации.
Ранее сообщалось, что около 1,8 тысячи человек не смогли воспользоваться общественным транспортом Казани из-за отсутствия QR-кодов о вакцинации от коронавируса или перенесённой инфекции. Так, вечером 22 ноября в общественный
Ограничения на поездки заработали в Татарстане 22 ноября. Они не касаются только такси и межрегиональных перевозок.