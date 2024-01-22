В России ликвидировали главное СМИ Хакасии Верховный суд ликвидировал информационное агентство «Хакасия» по иску РКН

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Верховный суд России полностью удовлетворил иск Роскомнадзора и ликвидировал информационное агентство «Хакасия», следует из данных, опубликованных на сайте суда. Роскомнадзор подал иск с соответствующим требованием 28 ноября 2023 года.

Иск [о ликвидации ИА «Хакасия»] удовлетворен полностью, — говорится на сайте.

Как пишет SOTA (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), поводом для иска стало отсутствие необходимой маркировки в публикациях. В частности, РКН обнаружил, что агентство не поставило плашки на материалы о легионе «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и солисте группы «Ногу свело!» Максиме Покровском (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Адвокат Владимир Дворяк, представлявший интересы ИА в суде, подчеркивал, что редакция критиковала деятельность как легиона, так и артиста.

ИА «Хакасия» получило лицензию в 2006 году и было одним из самых старейших в регионе. В 2012 году информагентство признали лучшим СМИ республики, а в 2021-м оно одержало победу во Всероссийском конкурсе журналистов в номинации «Лучшее региональное СМИ».

Верховный суд России ранее счел феминитивы признаком принадлежности к движению ЛГБТ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Юристы обозначили их как «специфический язык» и приравняли его использование к участию в гей-парадах и нетрадиционным отношениям.