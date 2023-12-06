Верхний Ларс закрыли для всех видов транспорта из-за снегопада в Грузии Движение на участке трассы от Владикавказа до Ларса закрыто из-за непогоды

Контрольно-пропускной пункт (КПП) Верхний Ларс на границе России и Грузии закрыли для всех видов транспорта из-за снегопада, сообщает пресс-служба МЧС Северной Осетии. Движение приостановлено на участке трассы от Владикавказа до населенного пункта Ларс. Запрет продлится с 19:10 среды, 6 декабря, до особого распоряжения.

В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение для всех видов автотранспорта на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 19 часов 00 минут 06 декабря 2023 года до особого распоряжения, — говорится в сообщении.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова ранее сообщила, что в последние дни 2023 года прогнозируется легкий мороз, а 31 декабря температура будет близка к климатической норме. По ее словам, согласно расчетам, ожидается небольшой снегопад.

До этого руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов предупредил жителей Москвы и Подмосковья, что на этой неделе столичный регион охватят экстремальные морозы. По его словам, температура воздуха продолжит падать, достигая минус 27 градусов. Потепление ожидается лишь 13 декабря, когда антициклон начнет уходить на восток.