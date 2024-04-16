Верблюд устроил рейв на глазах у лам и коз в подмосковном экопарке

Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

Верблюд устроил настоящее шоу с танцевальной программой в экопарке Московской области. Зрителями представления стали ламы, альпаки и коза, которые были шокированы происходящим. Видео с животными опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».

На кадрах видно, как верблюд размахивает ногами, трясет гривой и показывает грациозную походку на импровизированной сцене, сделанной в загоне. При этом остальные жильцы экопарка показывают свое удивление. Ролик получил сотню восторженных откликов среди комментаторов. Пользователи оценили представление и сделали комплименты верблюду.

Ранее тигрята из Мариупольского зоопарка впервые вышли к людям. Животные появились на свет 5 февраля. Им уже дали имена: мальчик получил имя Тесей, а две девочки — Клепа и Маркиза. Животные с интересом изучают все вокруг, играются и знакомятся с сотрудниками зверинца. До полутора месяцев молоком их кормила тигрица, после чего животных перевели на смесь. Это необходимо, чтобы кошки подготовились к переселению в вольер.