Верблюд поселился на ферме в Свердловской области Фермеры из Свердловской области завели верблюда

Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look/Global Look Press

В поселке Шабровский Свердловской области поселился верблюд по имени Кеша. Встретить его можно на местной ферме, где он проживет, или в лесу — хозяева иногда отпускают его на прогулку. Одна из местных жительниц рассказала ОТР, что испугалась при первой встрече с животным на улице, но позже привыкла.

Первый раз было страшно, когда увидела в лесу, а так нормально. Собаки неадекватно реагируют. Сначала видят, потом вроде хотелось бы поиграть, но страшно, — пояснила женщина.

Верблюд успел адаптироваться к уральскому климату и рациону — Кеша полюбил кабачки и хлеб. Сами хозяева ограничивать экзотического питомца в прогулках не собираются, хоть им и может грозить административный штраф за неконтролируемый выпас. В ГИБДД подчеркнули, что в случае непредвиденной ситуации на дороге из-за верблюда владельцы понесут ответственность, так как животное считается участником дорожного движения.

В подмосковной Балашихе ранее грибники нашли в лесу трехметрового питона. На опубликованных в Сети кадрах видно, что змея была обнаружена в террариуме. На место выехали спасатели, после осмотра питона передали в ветеринарную клинику. Рептилию позже поместили в реабилитационный центр для диких животных. Если хозяева питона не найдутся, змею оставят там и дадут ей новое имя.