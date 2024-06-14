Въехавший в толпу людей в Благовещенске работал участковым и не выпивал Mash: сбивший толпу людей в Благовещенске работал в органах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сбивший толпу людей в Благовещенске водитель минивэна раньше работал участковым в Ромненском районе Амурской области, сообщает Telegram-канал Mash. Уйдя из органов в 2005 году, он стал индивидуальным предпринимателем и занимался перевозкой людей на маршрутках.

По словам родных мужчины, он никогда не пил и как произошла эта трагедии сегодня — не понимают. Евгения увезли с места ДТП для освидетельствование, чтобы установить степень опьянения.

Водитель несся по городу со скоростью примерно 100 километров в час. Когда загорелся зеленый свет светофора, мужчина, не сбавляя скорость, выехал на перекресток, а потом его занесло на тротуар — в толпу людей, среди которых были дети.

Жертвами страшной аварии стали трое: несовместимые с жизнью травмы получили двое детей и один взрослый. Еще семь человек госпитализированы в больницу. Силовики Амурской области возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). На месте аварии работают восемь бригад скорой помощи и другие экстренные службы.