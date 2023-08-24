Въехавший в остановку в Калуге водитель был в неадекватном состоянии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель, врезавшийся в остановку с людьми в Калуге, был в неадекватном состоянии, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев. Лихач на Toyota Corolla въехал в толпу людей в четверг, 24 августа. По официальным данным, пострадали 10 человек, в том числе двое детей.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о гибели двух человек в результате ДТП, включая 14-летнюю школьницу, однако губернатор региона Владислав Шапша эту информацию опроверг. По его словам, после происшествия один человек находится в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести. Двоих пострадавших детей отправили в детскую областную больницу, четверых — в областную клиническую.

В УМВД России по Калужской области уточнили, что ДТП произошло в 13:43 в районе дома 11 на улице Кирова. Мужчина не справился с управлением. Также отмечается, что 49-летний водитель был лишен прав. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

В четверг в ДТП в Москве также попал депутат Госдумы Андрей Гурулев. Он был за рулем Mercedes, когда в него на встречной полосе въехал водитель BMW. Позже в своем Telegram-канале парламентарий сообщил, что не пострадал, пребывает в бодром состоянии и в скором времени отправится в Читу.