Въехавшему в Троицкий мост на Porcshe бойцу ММА избрали меру пресечения Суд арестовал бойца ММА Ибрагимова, въехавшего в Троицкий мост в Петербурге

Фото: t.me/dslebedeva_official*

Ибрагим Исламов

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу бойца поп-ММА Ибрагима Исламова, который въехал в раздвижную часть Троицкого моста на арендованном спорткаре Porsche Cayenne, сообщила глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале. Он пробудет в СИЗО до 24 июня 2024 года.

Суд избрал Исламову [меру пресечения в виде заключения под] стражу по 24.06.2024 (1 мес 16 суток), — написала она.

Инцидент произошел в ночь на 25 апреля. По версии следствия, Исламов на арендованном Porsche Cayenne попытался перелететь разведенный Троицкий мост и протаранил его опускающиеся крылья. Выяснилось, что в момент столкновения в салоне автомобиля находилась девушка, с которой он познакомился в кальянной за 15 минут до аварии. После инцидента он скрылся с места происшествия, бросив пострадавшую в машине.

О задержании Исламова стало известно 8 мая. Сотрудники полиции схватили 25-ллетнего бойца поп-ММА в Москве. Изначально действия спортсмена квалифицировали по статье 267.1 УК РФ («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств»), но позднее изменили на ч.3 ст. 267 УК РФ («Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью»).