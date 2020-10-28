Вегетарианку отправили в психбольницу из-за доведённой до истощения дочери

https://static.news.ru/photo/e40e51c4-195a-11eb-b8d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кисловодский городской суд направил на принудительное лечение вегетарианку, которая довела до истощения свою дочь. Об этом сообщает прокуратура Ставропольского края.

Суд установил, что 46-летняя россиянка из-за своих жизненных убеждений ограничивала ребёнка в питании. У девочки наблюдался острый дефицит массы тела, достигший критического уровня. Более того, она не оказывала ребёнку медицинской помощи, сообщает ТАСС.

Женщину признали виновной по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним». Её направили в психиатрическую больницу на принудительное лечение.

Ранее NEWS.ru писал, что органы опеки из Кисловодска лишили родительских прав мать-одиночку. Ведомство забрало у женщины дочь из-за физического истощения ребёнка. О негативном состоянии несовершеннолетней сообщили в органы опеки врачи одной из больниц Кисловодска. По их показаниям, девочка была истощена, а её вес не достигал и семи килограммов. Также у ребёнка был сильно понижен гемоглобин. Мать отказывалась заниматься реабилитацией дочери.

Прокуратура возбудила против женщины уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.