«Ведомости»: главы сразу четырёх регионов могут уйти в отставку весной

В ближайшее время губернаторы сразу четырёх регионов России могут покинуть свои посты. Это может произойти уже в феврале-марте, пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники. В общей сложности в течение года под ротацию могут попасть девять главы регионов.

По сведениям издания, в скором времени в отставку уйдут губернаторы Кировской, Оренбургской, Рязанской и Томской областей — Игорь Васильев, Денис Паслер, Николай Любимов и Сергей Жвачкин соответственно.

У троих из них срок полномочий заканчивается в текущем году. Досрочно может покинуть свой пост только Паслер, который стал губернатором в 2019 году. По словам одного из источников газеты, он собирается в отставку по личным обстоятельствам и намерен уйти в бизнес. Однако эта информация подтверждения пока не получила.

Кроме того, в ближайшее время якобы намерен уйти со своего поста глава Марий Эл Александр Евстифеев. Однако его отставка маловероятна, поскольку в Кремле хотят, чтобы он продолжал работать.

Ранее сообщалось, что ЛДПР намерена потребовать отставки губернатора Забайкальского края Александр Осипова. Лидер партии Владимир Жириновский пояснил, что это связано со сложившейся в регионе опасной для жителей ситуации с бродячими собаками. Он также назвал Осипова самым «слабым» российским губернатором.