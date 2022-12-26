Веб-дизайнера из Тюмени осудили на 10 лет за участие в банде Веб-дизайнера Андрея Ферриса осудили на 10 лет строгого режима за участие в банде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кузьминский районный суд Москвы приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима веб-дизайнера из Тюмени Андрея Ферриса за участие в банде, сообщает газета «Коммерсант». Осужденный приглашал молодых предпринимателей за границу, обещая устроить переговоры с инвесторами, которые в итоге отбирали у жертв активы.

Мужчина находил состоятельных жертв по интервью в Forbes и выманивал за границу на встречу с сообщниками. По информации следствия, ими были IT-специалисты и боевики, которые угрожали расправой и переходили к физическому воздействию. Всего ущерб от деятельности банды составил более 26 млн рублей.

Как следует из приговора, последней жертвой стал гражданин Южной Кореи российского происхождения Роман Вернидуб. Ему преступники представились бойцами Росгвардии, будто бы вернувшимися из Сирии и нуждающимися в деньгах.

Подозреваемый обвинения не признал. Он утверждал, что развозил бизнесменов по разным местам, но дальнейшую их судьбу не знает. Кроме того, Феррис утверждал, что за границу он выезжал исключительно с целью отдыха и выполнял поручения знакомого по переписке.

Ранее предпринимателя в Москве ограбили на сумму свыше 28 млн рублей. По информации журналистов, ограбление произошло на Ленинском проспекте. При этом имя бизнесмена не уточняется.