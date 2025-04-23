Вдову участника СВО с детьми оставили без выплат за мужа E1.RU: свердловскую вдову участника СВО с детьми оставили без выплат за мужа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В свердловском городе Верхняя Пышма вдове военного, который не вернулся с СВО, отказали в выплатах, сообщает E1.RU. По данным портала, чиновники заявили женщине, воспитывающей двух детей, что факт смерти ее мужа не подтвержден.

Женщина обращалась в прокуратуру. В результате вдове и ее детям назначили пособие — по 500 тысяч рублей каждому.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов рассказал, что мать российского штурмовика, который погиб на спецоперации, не могла получить выплаты несколько месяцев. Он подчеркнул, что бой был ожесточенным, шансов выжить у русского бойца не было. Решить вопрос удалось только после обращения в прокуратуру.

Кроме того, ветерана ЧВК «Вагнер» из Забайкалья, участвовавшего в СВО, оставили без выплат. По словам матери военного, просьбу о помощи по этому поводу игнорируют, ссылаясь на то, что ему ампутировали конечность не в госпитале. Она отметила, что сейчас у ее сына нет ни выплат, ни военной пенсии, ни удостоверения участника спецоперации.

До этого стало известно, что участника СВО из Читы, которого считали не вернувшимся из зоны боевых действий и внесли в похоронные списки, нашли в петербургском военном госпитале. Во время обхода больных волонтеры обнаружили военнослужащего с потерей памяти. Когда боец все же вспомнил имена родственников, с ними удалось выйти на связь.