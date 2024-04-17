Вдову ополченца Моторолы ограбили в Ростове-на-Дону ИА «Регнум»: у вдовы ополченца Моторолы украли гумпомощь в Ростове-на-Дону

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У вдовы командира противотанкового специального подразделения «Спарта» Арсена Павлова, известного по позывному Моторола, украли часть гуманитарной помощи, которую она собирала для российских бойцов, передает ИА «Регнум». По информации источников, инцидент произошел 17 апреля.

Злоумышленник воспользовался моментом, когда волонтеры и активисты переносили из квартиры Елены Павловой грузы в машину. Помощь собирались отправить солдатам на Авдеевское направление, уточнили журналисты.

Два года Елена с волонтерами в квартире складирует гумпомощь, все знают об этом в районе. Никто не воровал никогда, — сообщил изданию волонтер движения «Оплот» Владимир Мишин.

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