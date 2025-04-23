Вдова погибшего на СВО россиянина не может найти его тело и добиться выплат URA.RU: вдова погибшего на СВО свердловчанина не может получить военные выплаты

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Жительница Свердловской области Ольга сообщила, что уже полгода безуспешно пытается узнать, где находится тело ее мужа, погибшего в Запорожской области, пишет URA.RU. Она также поделилась, что столкнулась с бюрократической волокитой при оформлении положенных семье выплат. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

По данным источника, речь идет о свердловчанине Андрее с позывным Баха. Как рассказала Ольга, ее супруг был направлен в зону боевых действий 2 ноября 2023 года, после чего связь с ним прервалась. Она обзвонила все возможные госпитали, пока один из сослуживцев мужа не сообщил ей страшную новость: ее супруг погиб от ранений.

До настоящего времени мне не удалось узнать, где находится его тело. Позже я обратилась с официальным запросом в Минобороны, на который получила ответ с подтверждением того, что Андрей числится погибшим, — рассказала она.

Оставшаяся с двумя детьми Ольга, как сказано в публикации, столкнулась с новой проблемой — оформлением положенных выплат. Получив свидетельство о смерти, она обратилась в военкомат Верх-Исетского района Екатеринбурга, но там, по ее словам, дело застопорилось, пишут авторы материала.

Я неоднократно посещала военкомат и звонила туда, однако никакого результата добиться не удалось. Сотрудники учреждения постоянно заверяют, что перезвонят и уточнят необходимую информацию, однако никаких реальных действий не предпринимается, — пояснила она.

Женщина отметила, что похоронить супруга не представляется возможным, при этом неизвестно, удастся ли вообще обнаружить его останки. При этом положенные выплаты могли бы решить жилищные и другие насущные проблемы семьи, подчеркнула она. Но, как отмечает женщина, Верх-Исетский военкомат оставляет ее просьбы без внимания, поэтому она намерена обратиться в прокуратуру и суд.

Ранее контуженный и лишившийся на СВО глаза житель подмосковного Ступино рассказал, что его жена сначала потратила все военные выплаты, а после ушла от него. По словам мужчины, его супруга уже была в нескольких неудачно сложившихся отношениях — с бывшим бандитом и обманувшим ее мигрантом. От прежних партнеров у женщины остались двое детей, у одного из которых диагностирован ДЦП.