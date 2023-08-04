«ВЧК-ОГПУ»: Новороссийск атаковали морские дроны

Фото: US gov/Public domain,/via Wikimedia Commons

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил об атаке морских дронов вблизи села Мысхако, Новороссийск. По информации источника, слышны стрельба и взрывы на воде. Местные власти и Министерство обороны РФ информацию об атаке морских дронов пока не комментировали.

На опубликованных кадрах видно, как что-то горит на воде и идет густой черный дым. Неподалеку стоят военные корабли. Отчетливо слышна стрельба очередями. Минобороны РФ также не комментировало эту информацию.

В ночь на 1 августа ВСУ также попытались атаковать с помощью беспилотных катеров два корабля Черноморского флота России, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ. Атака была отбита, беспилотники противника уничтожены. В ведомстве уточнили, что катера ВСУ атаковали патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков», которые выполняли задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя.

В министерстве добавили, что корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» продолжают выполнять поставленные задачи.

Неделю назад, 25 июля, Минобороны сообщало, что патрульный корабль «Сергей Котов» подвергся атаке двух морских беспилотников ВСУ. Экипажу корабля удалось поразить дроны противника из штатного вооружения. Российские моряки в результате инцидента не пострадали.