«ВЧК-ОГПУ»: на складе Wildberries до пожара творился «кошмарный бардак»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на сотрудника сгоревшего в Санкт-Петербурге склада Wildberries пишет о творившемся там до пожара «кошмарном бардаке» и неработающей сигнализации. По данным собеседника канала, в помещениях периодически отключалась электроэнергия.

Противопожарные поливалки были чисто для формальности по одной простой причине. Эти поливалки на складе в Электростали сработали и затопили летом товар на очень крупную сумму. Звуковое оповещение о пожаре в Шушарах срабатывало чуть ли не каждую неделю. Свет раз в месяц вырубался. Старшие даже не сообщали, что ложная тревога или что света не будет. Все уже привыкли к этому. Там был кошмарный бардак во всем, — цитирует канал высказывания сотрудника.

«ВЧК-ОГПУ» также приводит слова работника, который утверждает, что в здании находились бутылки с испражнениями, оставленные мигрантами. Канал со ссылкой на собеседника пишет, что «в башне мезонина, где возник потом пожар, изнасиловали женщину», это вызвало большой резонанс у руководства, жертву пытались найти. Источник Telegram-канала утверждает: «салюты, что взрывались во время пожара, нельзя было принимать на склад и раскладывать на мезоне, но они как-то там оказались».

Мне как работнику данного склада не кажется странным, что он сгорел, — отметил собеседник канала.

Пожар на складе в Шушарах начался 13 января. Возгорание распространилось по всему помещению, которое продолжало пылать спустя 20 часов после начала. Оно, по словам очевидца, началось с заискрившего лифта-подъемника: одна из искр попала на товар, затем пламя за считанные минуты перекинулось на вещи, игрушки и картон.