Беспилотник США кружил вблизи Севастополя в момент атаки дронов ВСУ

Фото: wikipedia

В момент атаки дронов ВСУ по Севастополю в акватории Черного моря вблизи города был обнаружен американский беспилотный корабль ВВС США RQ-4B Global Hawk, об этом свидетельствуют данные, полученные с сайта Flightradar24. Он вылетел с итальянской базы в 05:44 по местному времени и по состоянию на 09:10 продолжает кружить над Черным морем.

Стоит отметить, что целью запуска подобных военных беспилотников как правило является вскрытие данных ПВО, а также получение данных о сигналах боевого управления страны. На момент написания текста летательный аппарат продолжает собирать разведданные вблизи Крымского полуострова.

Ранее два многоцелевых истребителя четвертого поколения ВВС Великобритании Eurofighter Typhoon НАТО с позывными PSYCHO 61 и PSYCHO 62 были замечены недалеко от Крыма. 18 октября они вылетели с королевской военной авиабазы Акротири на острове Кипр, в районе 13:00 мск оказались в воздушном пространстве Румынии, затем вблизи Одесской области, а после направились в сторону Крыма. Они приблизились к полуострову на расстояние порядка 200 километров.

Далее экипажи, предположительно, выключили радиоответчики. По данным сервиса, они сопровождали стратегический разведывательный самолет Boeing RC-135W River Joint британских ВВС с позывным RRR7218. Воздушное судно начало свой маршрут от Северного моря и, сделав круг над прибрежной частью Румынии, проследовало в акваторию Черного моря.