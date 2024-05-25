«Важный шаг»: в ДНР объяснили важность взятия Архангельского Советник главы ДНР: взятие Архангельского позволит расширить Очеретинский выступ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Переход села Архангельское в Донецкой Народной Республике под контроль российской армии позволяет расширить Очеретинский выступ, заявил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Он объяснил, что взятие пункта — это еще один важный шаг на пути к окружению Вооруженных сил Украины под Горловкой.

Освобождение Архангельского — это расширение Очеретинского выступа. В данном случае взятие населенного пункта является еще одним важным шагом на пути к окружению группировки вооруженных формирований Украины в Торецке и Нью-Йорке (населенный пункт к западу от Горловки. — NEWS.ru), — объяснил Кимаковский.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российская армия взяла под контроль населенный пункт Архангельское в Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, за успех данной операции отвечают бойцы подразделения группировки войск «Центр». Там добавили, что на этом участке проведения СВО противник потерял до 410 человек. Кроме того, ВС РФ поразили технику ВСУ, включая пушку «Гиацинт-Б», САУ «Акация» и американскую гаубицу М102.

Также подразделения группировки войск «Север» продолжают двигаться вглубь обороны ВСУ, отметили в ведомстве. В частности, российские бойцы отразили две контратаки в районе Волчанска и Глубокого (Харьковская область).