«Важна каждая жизнь»: в ЕАО готовы принять ближневосточных беженцев В ЕАО готовы принять беженцев обеих сторон ближневосточного конфликта

Фото: Khaled Omar/XinHua/Global Look Press

Еврейская автономная область (ЕАО) готова принять беженцев с обеих сторон палестино-израильского конфликта, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Ростислав Гольдштейн. По его словам, важна каждая жизнь и каждый нуждающийся сможет найти приют в ЕАО.

Для нас важна каждая жизнь. И мы готовы принять в Еврейской автономной области тех, кто придет с миром. Беженцы с обеих сторон арабо-израильского конфликта могут воспользоваться всеми мерами поддержки. <...> Каждый, кто нуждается в помощи, сможет найти приют в Еврейской автономной области, — подчеркнул губернатор.

Он также отметил, что ЕАО как многонациональному региону удается сохранять мир и спокойствие на своей территории долгие годы, несмотря на вспыхивающие в мире конфликты. По словам Гольдштейна, у этих конфликтов всегда есть причины, но «страшно, когда в кровавой мясорубке страдают мирные жители: старики, женщины, дети». Так сейчас происходит в Израиле и Газе, добавил губернатор ЕАО.

Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что атаку ЦАХАЛ на лагерь беженцев Джебалия в секторе Газа могут признать военным преступлением. Представители организации подчеркнули, что поводом для беспокойства является большое количество жертв среди мирных жителей.

По словам посла Израиля в России Александра Бен Цви, данные о том, что основную массу погибших в Газе составляют женщины и дети, вызывают сомнения. Он подчеркнул необходимость проверять всю информацию по потерям среди мирного населения. Бен Цви отметил, что ЦАХАЛ не наносит удары по гражданским, однако ХАМАС использует их в качестве живого щита.