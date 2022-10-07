Вaza: в Курской области неизвестные устроили перестрелку с сотрудниками ФСБ Вaza: в Курской области четверо неизвестных мужчин устроили перестрелку с сотрудниками ФСБ

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В Курской области четверо неизвестных мужчин устроили перестрелку с сотрудниками ФСБ, сообщает Telegram-канал Baza. Незнакомцев заметили ночью 7 октября в районе хутора Кучеров недалеко от государственной границы. Мужчины были одеты в камуфляжную форму и имели при себе рюкзаки.

Когда сотрудники ФСБ решили проверить у них документы, завязалась перестрелка. После вооружённого сопротивления незнакомцы скрылись в лесном массиве, сейчас их ищут, — сказано в сообщении.

О пострадавших в ходе перестрелки не сообщается.

Ранее в Ярославле задержали телефонного террориста, который угрожал взорвать здание УФСБ по Ярославской области. Отмечается, что задержанный находился в федеральном розыске за нарушение условий испытательного срока в рамках приговора за угрозу убийством в 2021 году. До этого он также привлекался к ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью и за ложное сообщение об акте терроризма. Сам мужчина пояснил, что хотел проверить эффективность работы ведомства.