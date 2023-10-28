«Василек» ликвидировал колонну ВСУ под Соледаром Доброволец «Скифа» сообщил о ликвидации колонны ВСУ под Соледаром

Фото: МО РФ

Добровольческий штурмовой корпус батальона «Скиф» (БАРС-35) ликвидировал колонну автомобилей Вооруженных сил Украины под Соледаром, сообщил журналистам замкомандира минометного взвода с позывным Струна. По его словам, которые приводит РИА Новости, цель поразил расчет миномета «Василек».

Поразили недавно колонну обстрелом из пяти легкобронированных машин. Поразили успешно, отработали. БПЛА подтвердили, что сработали на отлично, поразили все цели, — уточнил боец.

Он добавил, что расчет миномета «Василек» на данном участке работает каждый день в любое время суток, а беспилотники помогают корректировать его действия. Боец подчеркнул, что «Василек» предназначен для поражения пехоты и легкой техники.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков выразил мнение, что ситуация в Соледаре находится на «каком-то старте». Он сравнил ее с разминкой спортсменов, которые готовятся занять позиции перед тем, как двинуться вперед по выстрелу пистолета. В целом, по его словам, линия фронта прочная, но идут бои в районах Курдюмовки и Андреевки.

Тем временем соединения группировки войск «Днепр» уничтожили станцию радиоэлектронной разведки «Пластун» ВСУ под Херсоном, сообщил представитель оперативных служб региона. Удар был нанесен по месту временной дислокации одного из подразделений украинской армии в районе населенного пункта Инженерное.