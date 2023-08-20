Вандалы превратили в ругательство надпись на горе в селе Сукко под Анапой

Фото: МВД России

В селе Сукко, которое расположено на побережье Черного моря к югу от Анапы, неизвестные повредили выложенную из камней на холме надпись с названием населенного пункта, сообщила пресс-служба анапского управления МВД в своем Telegram-канале. Как уточняется, вандалы написали ругательство с восклицательным знаком. Правоохранители уже проводят проверку.

В селе Сукко на склоне горы неустановленное лицо переставило выложенные буквы в надписи с названием населенного пункта. По данному факту полицией города-курорта Анапа проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, — сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Бурятии местный безработный писатель облил краской памятник Герою СССР Сергею Орешкову. Он действовал по указанию, полученному от куратора в соцсетях, и получил вознаграждение в размере $100. Кроме того, мужчина готовился совершить диверсию на железной дороге за $500. При этом он был уверен, что получает задания от российских спецслужб. На писателя завели уголовное дело, он находится под арестом.

9 мая в австрийском Эбенфурте вандалы осквернили памятник, установленный на месте захоронения погибших в ходе Второй мировой войны советских солдат. Дипломаты посольства РФ заявили, что потребуют от местных властей и МИД Австрии привлечь к ответственности виновных.